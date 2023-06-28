Польша укрепит оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

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Вице-премьер Польши Качиньский заявил о решении укрепить границу с Белоруссией из-за прибытия в республику ЧВК «Вагнер»
По словам вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, в республику прибыли около 8 тысяч бойцов. Он также выразил опасения относительно того, что бойцы ЧВК могут представлять угрозу для Польши, Литвы и Украины. Он добавил, что оборона на приграничных территориях, будет усилена.
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