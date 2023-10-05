Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом

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Польша выступает против любых миграционных соглашений по поводу переселение мигрантов внутри Европейского союза. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с премьер-министром Матеушем Моравецким. Информацию сообщает Reuters.
Новое соглашение Евросоюза по мигрантам подразумевает собой концепцию «обязательной солидарности», согласно которой государство должно принять определенное количество мигрантов или оплатить их прием другим странам Европейского союза. Польские президент заявил, что не согласен с таким положением дел.
«Мы последовательно говорим «нет», мы против этого, и мы представим эту позицию сегодня и завтра на международных встречах», — заявил президент Польши.
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Алина Юрчак