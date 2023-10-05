Польша выступила против миграционного соглашения с Евросоюзом

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о том, что предоставление помощи Украине в конфликте с РФ стало способом сдерживания «российской угрозы», говорит об основной цели Запада и НАТО.