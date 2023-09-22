Польша заинтересована в эскалации конфликта с Украиной

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Правительство Польши заинтересовано в эскалации конфликта с Украиной, это происходит накануне предстоящих выборов в стране. Так считает политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy.
По его словам, избирательная кампания, проводимая в Польше, не способствует нормализации отношений с Украиной.
Однако он считает, что по завершению предвыборной кампании Польша уже не вернется к прежним отношениям с Украиной. Атмосферы братства больше не будет, отметил эксперт. При этом между простыми украинцами и поляками теплые отношения, возможно, сохранятся, но правительства этих стран еще долго будут продолжать жесткую политику в отношении друг друга.
Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.
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«Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации», - заявил Мусялек.
Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.
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Элина Позднякова