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Польша запретит въезд легковых российских автомобилей

Польша с 17 сентября запретит въезд легковых российских автомобилей
16 сентября 2023, 14:47
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.

Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

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#рф
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Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин
Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин
16 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto / photosvit

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил главам Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он сообщил РБК.
По его словам, изначально он задавал правительству Германии мелкие единичные вопросы, однако в ответ получал только отписки. Поэтому, он принял решение отправить подробное обращение в конце августа. Шмидт отметил, что власти Германии взяли паузу и пообещали вернуться с ответом в конце сентября. 
 
Шмидт отметил, что на данный момент наглядно видно несоответствие текста и рекомендаций Еврокомиссии, которые были озвучены. По его мнению, ФРГ ответит на его письмо, делая акцент на этих рекомендациях. 

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#германия
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Шольц раскрыл, чем вызваны проблемы в экономике Германии
Шольц связал проблемы в экономике Германии с падением экспорта
16 сентября 2023, 14:15

Фото: IStock/macky_ch

Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. ОБ этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передаёт Bloomberg.
По словам представителя европейской страны, на экономическую картину в Германии влияют также высокая инфляция и рост цен на энергоносители. По его словам, цены на газ и электричество выросли в два-три раза по сравнению с показателями на конец февраля 2020 года. 

Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.

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#шольц
#германия
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Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней
16 сентября 2023, 13:55

Oleksii Liskonih

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в РФ проявляет большое внимание к стране. Об этом посол сообщил журналистам.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын очень заинтересован различными аспектами сотрудничества России с КНДР. Он также подчеркнул, что основные направления для обсуждений были определены во время встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. 

Ким Чен Ын также посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.

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#шойгу
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Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху
16 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/9parusnikov

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом Эрдоган сообщил на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.
Турецкий лидер также заявил о своем намерении осудить встречу с Алиевым. Эрдоган отметил, что ответа пока не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.

Путин также сообщил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». 

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Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года
16 сентября 2023, 13:10

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Запрет на импорт зерна из Украины в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщило правительство республики.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. 

Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.

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#киев
#ек
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Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался говорить о сроках боевых действий на Украине
16 сентября 2023, 10:57

Фото: kremlin

Германия и дальше будет поддерживать Украину и поставлять вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако представитель европейского государства отказался прогнозировать, сколько продлятся боевые действия.
В интервью газете Welt am Sonntag Шольц заявил, что «украинцы могут быть уверены в поддержке». Однако канцлер не стал подробно останавливаться и на теме ракет Taurus, которые Украина хотела бы получить от Германии.
«Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», – отметил Шольц (цитата по ТАСС).
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МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США
МИД назвал приговор суда США россиянину Клюшину политически мотивированным
16 сентября 2023, 10:27

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает решение суда США в отношении россиянин Владислава Клюшина как политически мотивированное и надуманное, передает РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что «доказательная база сводилась только к голословным утверждениям». В МИД РФ также добавили, что приговор Клюшину, который отказался идти на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, это лишь пример «пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды».

Сообщается, что министерство иностранных дел продолжит требовать от американских властей прекращения правового произвола в отношении россиян.

Напомним, Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии и экстрадировали на территорию США еще в декабре 2021 года. В феврале этого года в суде Бостона присяжные признали виновным в совершении киберпреступлений гражданина России Владислава Клюшина. Учредителя IT-компании «М13» обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами, которая основывалась на похищенных сведениях. 

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Ким Чен Ын оставил послание на корабле «Маршал Шапошников»
16 сентября 2023, 09:11

Фото: kremlin

Председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.
«После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Ким Чен Ын был приглашен в кают-компанию, где предложили оставить запись в книге почетных посетителей», — доложили в Министерстве обороны РФ.
В ходе его посещения фрегата руководство Северной Кореи ознакомили с возможностями данного вооружения. Также отметили, что «Маршал Шапошников» недавно прошел модернизацию.

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#кндр
#ким чен ын
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СМИ: США не объявят о передаче Киеву ракет ATACMS во время визита Зеленского
16 сентября 2023, 08:13

Фото: IStock/ATACMS

Соединённые Штаты Америки не будут объявлять о поставках ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита президента Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
Сообщается, что украинский лидер прилетит в Вашингтон на следующей неделе. Точная дата визита не называется. Однако уточняется, что представители Украины уже начали интересоваться поставками оружия со стороны США. В частности, на прошлой неделе они подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

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#сша
#киев
#украина
#ракета
#поставки
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Достижения.рф