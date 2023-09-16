Польша запретит въезд легковых российских автомобилей

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Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.
Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.
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Екатерина Коршунова