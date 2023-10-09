Польша запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля

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Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что польские военнослужащие запустили эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит. Об этом Блащак написал в социальной сети X.
Блащак отметил, что польские туристы будут транспортированы на бортах военных самолетов на Крит, откуда они безопасно будут возвращаться в Польшу.
Ранее президент Польши Анджей Дуда принял решение направить в Израиль военные самолеты для эвакуации граждан.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова