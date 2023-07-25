Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро

Фото: iStock/Velishchuk
Польша предоставила военную поддержку Украине на сумму в 3 миллиарда евро, сообщил сайт Defence24 со ссылкой на информацию от польского министерства обороны.
«Общая стоимость военной помощи, оказанной Польшей Украине, достигла отметки в 3 миллиарда евро», — говорится в сообщении Defence24.Портал отмечает, что в апреле 2022 года Варшава заявила о передаче военного оборудования Киеву на сумму 1,5 миллиарда евро. За следующий год эта сумма увеличилась на дополнительный миллиард евро, причем помощь на 500 миллионов евро была оказана в течение последних 3-4 месяцев.
«В последние месяцы поддержка значительно увеличилась», — говорится в сообщении портала.Однако, польское министерство обороны подчеркивает, что детали оказанной военной помощи Украине являются секретными.
Читайте также:
В Польше депутаты устроили матерную перепалку из-за Украины
Politico: Запад смещает акценты поддержки Украины в сторону ремонта уже поставленной техники
РИА Новости: Эксперты назвали страны, по которым ударит остановка зерновой сделки
Артем Кузьмин