Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине. Об этом сообщает Wgospodarce.
«Польша уже не передает Украине никакого вооружения. Мы сами вооружаемся самым современным оружием», — цитирует портал слова главы польского правительства.
Моравецкий добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.
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