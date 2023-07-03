Польша заявила о проблемах с ремонтом танков Leopard

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Польша и ФРГ не могут начать ремонт танков Leopard, задействованных на Украине, из-за нехватки запчастей.
Он объяснил это тем, что у Варшавы и Берлина нет необходимых для ремонта запчастей. Польский премьер также отметил, что государство ожидает от Германии процедур, подготовленных должным образом.
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Анастасия Крестьянова