Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву

Замначальника начальника факультета генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора для дальнейшего вторжения в Литву для якобы защиты страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТВ.