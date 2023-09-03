Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву

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Замначальника начальника факультета генштаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что Польша активно поднимает вопрос Сувалкского коридора для дальнейшего вторжения в Литву для якобы защиты страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу СТВ.
«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — заключил Богодель.
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