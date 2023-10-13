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Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы

Wyborcza: при победе «Гражданской коалиции» в Польше аборты будут разрешены
13 октября 2023, 14:20
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Один из руководителей оппозиционной «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты. Об этом сообщает Wyborcza.
По словам Тшасковского, за этот законопроект проголосуют не только парламентарии «Гражданской коалиции». Он добавил, что законопроект будет представлен на первом заседании Сейма.

Напомним, в Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключения составляют случаи, при которых существует угроза жизни беременной женщины, либо же беременность, которая наступила из-за изнасилования.


Парламентские выборы пройдут в Польше в воскресенье, 15 октября.

Ранее сообщалось о том, что многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

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#выборы
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#беременность
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Глава «Врачей без границ» высказалась о просьбе Израиля об эвакуации из Газы
Глава «Врачей без границ» назвал просьбу Израиля об эвакуации из Газы нападением
13 октября 2023, 15:35

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Глава «Врачей без границ» Мейни Николай заявила, что ультиматум Израиля об эвакуации из северной части Газы — это нападение на человечество. Ее слова приводятся в X-аккаунте организации.
Напомним, ранее министерство обороны Израиля и армия страны (ЦАХАЛ) уведомили ООН, что 1,1 миллион жителей сектора Газа должны быть эвакуированы на юг анклава в течение 24 часов. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.

В заявлении исламистского палестинского движения, опубликованном в официальном телеграм-канале сказано, что сионистские оккупанты заблуждаются, если думают, что развязанная ими психологическая война способна повлиять на решения, принимаемые палестинским народом.

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#израиль
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#война
#страны
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#оон
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AP: Египет стянул тысячи силовиков к границе с сектором Газа
13 октября 2023, 15:30

Фото: iStock/Diy13

Египет направил тысячи силовиков на границу с сектором Газа для патрулирования местности, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя египетской службы безопасности.
По словам источника СМИ, меры, которые предпринял Египет - являются беспрецедентными. 

Представитель спецслужб отметил, что потенциальная наземная операция Израиля в секторе Газа станет «большой ошибкой». Он заявил, что Египет и другие сотрудники Израиля круглосуточно работать над тем, чтобы предотвратить старт этой операции.

Аналогичное мнение высказал и российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.

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#египет
#израиль
#палестина
#сектор газа
#военные
#граница
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Боррель попросил КНР повлиять на Россию в конфликте на Украине
Боррель попросил КНР повлиять на РФ в конфликте на Украине и в зерновой сделке
13 октября 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что попросил КНР использовать «свое влияние на РФ» для прекращения конфликта на Украине и возобновления зерновой сделки. Об этом Боррель сообщил по итогам заседания 12-го стратегического диалога ЕС - КНР в Пекине.
По словам Борреля, украинский конфликт должен прекратиться, а для этого необходимы переговоры по мирному урегулированию конфликта. Глава дипломатии Европейского союза отметил, что это должно произойти по мирной формуле, которую ранее представил президент Украины Владимир Зеленский.

Боррель упомянул, что ЕС рассчитывает на поддержку Китая в этом вопросе. Он добавил, что, если бы Пекин оказал военную поддержку РФ, то это стало бы серьезным поводом для беспокойства Европейского союза.

Ранее сообщалось, что главы министерств финансов и центробанков стран G7 призвали Россию возобновить зерновую сделку. 

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#конфликт
#президент
#украина
#страны
#депутат
#ес
#владимир зеленский
#рф
#переговоры
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Запад восхитился темпами производства танков в России
Западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения
13 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Потери бронетехники на поле боя не являются чувствительными для ВС России, так как промышленность РФ может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что за шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции. По информации автора материала, украинское танкостроение на данный момент приостановлено.

Отмечается, что, по этой причине, Киев полностью зависим от западных поставок.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ.

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#сша
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#операции
#всу
#запад
#киев
#контрнаступление
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Зеленский старается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
Азаров: Зеленский не хочет потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
13 октября 2023, 14:05

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером», - считает Азаров. 

Ранее Азаров  заявил, что жизнеспособность Киева поддерживается только деньгами Запада. По его мнению, большую часть украинского бюджета составляют внешние вливания. Он отметил, что для поддержания жизнеспособности государству необходимо 32 миллиарда долларов.

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Politico: Киев вне себя из-за колебаний Шольца по поводу поставок ракет Taurus
Politico: Колебания Шольца по поводу поставок Taurus нервируют Украину
13 октября 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Колебания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Украине ракет Taurus вызывают возмущение киевских властей. Однако у Берлина есть веские основания для такой осмотрительности.
Основная причина нерешительности Шольца в вопросе поставокTaurus — особенности взрывателя этих ракет и возможность с их помощью наносить удары по Крымскому мосту, говорится в публикации издания Politico. Недавно канцлер заявил, что если Украина нанесет удар по Крымскому мосту немецкой ракетой, это станет причиной эскалации военных действий. А Шольц видит свою обязанность в том, чтобы Германия не стала участницей конфликта.

Кроме того, авторы статьи полагают, что немецкие власти опасаются, что ракета может попасть в руки российских военных. Тогда они узнают секретную информацию, а Taurus —единственное имеющееся в распоряжении Берлина средство нанесения ударов в глубину обороны. Однако, несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, поэтому не исключено, что ракеты скоро все-таки поедут на Украину, заключают авторы публикации.

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#украина
#ракета
#германия
#ракеты
#шольц
#удар
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В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе
Экс-советник президента США Флинн: мигранты угрожают нацбезопасности США
13 октября 2023, 13:52

Фото: iStock/YayaErnst

Бывший советник президента США по национальной безопасности времен администрации Дональда Трампа и генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что миграционный кризис в Америке стал проблемой национального масштаба. Об этом Флинн написал в социальной сети X.
По мнению Флинна, с приходом Джо Байдена к власти, границу США пересекли порядка 10 миллионов иностранных граждан, которые прибывают в том числе из стран-спонсоров терроризма. Экс-советник президента США призвал американские власти к срочному пересмотру миграционной политики.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения. 

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#сша
#контроль
#ес
#мигранты
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ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных
ХАМАС предложил обменять заложников-израильтян на женщин-заключенных
13 октября 2023, 13:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Палестинская группировка ХАМАС предложила обменять женщин, которые отбывают срок в израильских тюрьмах, на взятых в плен во время боевых действий израильтян. Об этом сообщает Hürriyet.
В ХАМАС сообщили, что в тюрьмах Израиля находятся женщины, чьи преступления остаются неизвестными, также они не являются бойцами ХАМАС. Представители группировки требуют немедленного прекращения военной операции Израиля, как минимум, на время обмена пленными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#операции
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Путин: Наземная операция Израиля в анклаве чревата сложностями
Путин прокомментировал вероятную наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа
13 октября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/e-crow

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Он считает, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.
С другой стороны, российский лидер, назвав свою точку зрения «полупрофессиональной» отметил, что без поддержки боевой техники проводить наземные операции еще сложнее. И все же использование тяжелых танков и бронемашин среди жилых домов, на улицах и площадях чревато очень серьезными последствиями для обеих конфликтующих сторон, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее армия Израиля предложила жителям сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава, отведя им на это 24 часа. У границ территории начали скапливаться танки, что говорило о вероятности вторжения. В то же время, лидеры ХАМАС призвали палестинцев игнорировать требования Израиля и оставаться дома.

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