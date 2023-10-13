Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы

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Один из руководителей оппозиционной «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты. Об этом сообщает Wyborcza.
По словам Тшасковского, за этот законопроект проголосуют не только парламентарии «Гражданской коалиции». Он добавил, что законопроект будет представлен на первом заседании Сейма.
Напомним, в Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключения составляют случаи, при которых существует угроза жизни беременной женщины, либо же беременность, которая наступила из-за изнасилования.
Парламентские выборы пройдут в Польше в воскресенье, 15 октября.
Ранее сообщалось о том, что многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.
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Напомним, в Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключения составляют случаи, при которых существует угроза жизни беременной женщины, либо же беременность, которая наступила из-за изнасилования.
Ранее сообщалось о том, что многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.
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Екатерина Коршунова