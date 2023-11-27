Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины

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В ближайшее время польские перевозчики планируют ужесточить блокаду Украины. Эту информацию подтвердил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Польские перевозчики собираются с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини"», — сообщил Демченко в ходе участия в украинском телемарафоне. Этот пункт находится на границе между Польшей и Украиной.Польша начала блокировать автомобильные пункты пропуска в ноябре, что привело к проблемам с поставками топлива на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой выступил с призывом прекратить блокаду польско-украинской границы.
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