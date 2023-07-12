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Польские пользователи Twitter посоветовали Дуде не говорить по-английски во избежание позора

12 июля 2023, 10:03

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

На официальной странице офиса президента Польши Анджея Дуды появилось заявление о саммите НАТО в Вильнюсе. Пользователи сети тут же намекнули главе государства о вещах, которых лучше не делать во время официальных выступлений.

Один из комментаторов решительно не рекомендовал Дуде разговаривать по-английски, прямо заявив, что полякам уже достаточно стыда. Другой пользователь посоветовал президенту спрятать гордость подальше и взять переводчика, передает РИА Новости. В комментарии к выступлению главы государства поляк отметил, что после шести-семи лет президентства стоило бы разговаривать на уровне носителя языка, а не второклассника.

Пользователь с ником Richard Goldman буквально взмолился: «Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика!» Другой комментатор также призвал Дуду не позориться и воспользоваться услугами переводчика. Невысокое мнение поляков о способности к языкам своего президента подытожила пользовательница с никнеймом Ewa_S. «Стыдно за пана», — написала она.

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#дуда
#польша
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#английский язык
#переводчик
#саммит
#президент
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Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
12 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/ffikretow

В Польше наблюдается глобальная истерия из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности) налицо, <...> последствия самые серьёзные и реальные. Истерия «русские под каждой кроватью» — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства)», — написал обозреватель издания Конрад Рекас.
Борьба с российским шпионажем в Польше – это, на самом деле, попытка освободить свои территории от действий общеприменимого права. А формула «неосознанного шпионажа», которая теперь имеется в польском уголовном кодексе, создана, чтобы избежать ведения независимой и оппозиционной деятельности в стране.

Рекас напомнил, что в Польше уже арестовали граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявили нескольким людям, которые фотографировали поезда, хоккеисту Максиму Сергееву, критикам поддержки Украины и др.

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#Польша
#Россия
#шпионаж
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Глава МИД Украины Кулеба: В Киеве не знают об условиях, необходимых для приглашения в НАТО
12 июля 2023, 10:33

Фото: iStock/olegda88

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс.
Кулеба сообщил, что Киев не осведомлен об условиях, которые необходимо выполнить для вступления в объединение. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода»*.

Он назвал сложившуюся ситуацию проблемной и задался вопросом о том, кем должны быть сформулированы условия и когда это будет сделано. По его мнению, у Киева и членов НАТО разные позиции относительно вступления в блок Украины. Он также заявил, что все необходимые условия уже соблюдены.  

«Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. <...> Их позиция - есть какие-то условия, которые нужно выполнить», - пояснил Кулеба.
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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине

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*признано в РФ СМИ-иноагентом

#Украина
#Киев
#Кулеба
#НАТО
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Белый дом анонсировал объявление гарантий безопасности для Украины
12 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме сообщили, что США и другие страны «Большой семерки» сегодня объявят о гарантиях безопасности для Украины.
По предварительной информации, Украине будет представлен план помощи в построении вооруженных сил, которые смогут сдерживать атаки и защищать свои территории.

Участники G7 проведут переговоры с Киевом по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Ранее Британская канцелярия сообщала, что G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине. Речь шла об обсуждении долгосрочной помощи Киеву. 

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#Белый дом
#Украина
#гарантии
#саммит
#НАТО
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Посольство Китая в ЕС: Пекин даст отпор любым действиям НАТО, вредящим его интересам
12 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В Китае указали на то, что страна будет усиленно защищать свой суверенитет и безопасность. Об этом заявила дипломатическая миссия КНР в ЕС после встречи членов альянса в Вильнюсе.

В посольстве отметили, что любые действия, которые будут создавать угрозу интересам Китая или его законным правам, будут пресечены. По мнению дипломатов, принятый на саммите документ НАТО, содержит менталитет холодной войны и позиция Китая в нем умышлено искажена. 

Напомним, что в документе НАТО говорится о том, что Китай проводит политику принуждения и бросает вызов альянсу. 

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#Китай
#НАТО
#ЕС
#саммит
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NYT: В администрации США идут дебаты насчет передачи дальнобойных ракет Украине
12 июля 2023, 09:27

Фото: iStock/rarrarorro

Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают вопрос поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS.
По словам собеседников американского издания, арсенал ракет у США относительно небольшой и оружие предназначено для других целей Пентагона.

В настоящее время в Белом доме идут дискуссии относительно поставок Украине ракет ATACMS, однако, их передача Киеву, поставит под угрозу вооруженные силы США, которые рассчитывают их применять в других точках. Издание подчеркивает, что США признают то, что Украина нуждается в ATACMS, но не спешат делиться данным видом оружия.  

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#ракеты
#Украина
#США
#поставки оружия
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Посол Антонов: саммит НАТО показал настрой альянса на конфронтацию с Россией
12 июля 2023, 09:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Саммит НАТО в Вильнюсе показал стремление североатлантического блока сосредоточить максимальное количество войск на границах с Россией. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что все заявления, прозвучавшие на саммите, только подчеркнули антироссийскую заряженность альянса. Он добавил, что на борьбу с Россией в настоящее время брошены все ресурсы НАТО, передает РИА Новости. Однако, добавил посол, это никак не скажется на уверенности нашей страны в правильности своих действий.

Анатолий Антонов также заявил, что нет никаких сомнений в том, что все задачи специальной военной операции будут выполнены. Агрессивные решения и заявления альянса не скажутся на позиции Москвы. При этом, отметил дипломат, США по сложившейся традиции пытаются переложить на Россию ответственность за кризис архитектуры безопасности в Европе. В Вашингтоне никак не могут смириться с утратой глобальной гегемонии, заключил посол.

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#антонов
#посол
#саммит
#нато
#сша
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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине
12 июля 2023, 08:44

Фото: iStock/nevenmn

В канцелярии британского премьера Риши Сунака заявили, что сегодня Украина узнает гарантии безопасности, которые ей предоставят страны G7.
Сообщается, что будет подписана совместная декларация, в которой будут согласованы гарантии для Украины. Об этом сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime.

По информации портала, декларация может предусматривать гарантии долгосрочной военной поддержки Киева со стороны членов объединения. В нее также войдут гарантии по обучению украинских солдат, поставки вооружений. 

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#Украина
#Британия
#декларация
#гарантии
#военная поддержка
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NHK: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
12 июля 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Alexyz3d

В среду, 12 июля, КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны.
По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения, передает ТАСС.

Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда. Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал действия КНДР недопустимыми и указал на то, что они угрожают миру и безопасности региона и всего международного сообщества.

Также Мацуно отметил, что ракета упала в 250 километрах от острова Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба, связанного с запуском, на текущий момент не зафиксировано.

Отмечается, что это уже 12-й запуск баллистической ракеты, осуществленный КНДР с начала нынешнего года.

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#кндр
#япония
#ракета
#запуск
#безопасность
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Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
12 июля 2023, 07:58

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Джакарту, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Известно, что визит главы российского дипломатического ведомства в Индонезию продлится до 14 июля.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Лавров, в рамках поездки, встретится с главами внешнеполитических ведомств формата Россия - АСЕАН. Он также проведет переговоры с генсеком организации Као Кимхорном. 
По информации ведомства, одной из целью переговоров станет обсуждение вопросов, связанных с укреплением позиции РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Будет уделено внимание вопросам безопасности и сотрудничества. 

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#Лавров
#МИД РФ
#Индонезия
#АСЕАН
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