Польские пользователи Twitter посоветовали Дуде не говорить по-английски во избежание позора

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк
На официальной странице офиса президента Польши Анджея Дуды появилось заявление о саммите НАТО в Вильнюсе. Пользователи сети тут же намекнули главе государства о вещах, которых лучше не делать во время официальных выступлений.
Пользователь с ником Richard Goldman буквально взмолился: «Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика!» Другой комментатор также призвал Дуду не позориться и воспользоваться услугами переводчика. Невысокое мнение поляков о способности к языкам своего президента подытожила пользовательница с никнеймом Ewa_S. «Стыдно за пана», — написала она.
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Александр Бойцов