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Специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.
Вместе с тем отмечается, что Западная Европа не видит системной угрозы, исходящей от Китая.
Вместе с тем, в Польше, не смотря на поддержку Украины и тесное сотрудничество с ней, также критиковали действия киевских властей. Так, Глава польского правительства Матеуш Моравецкий осудил решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о некоторой неблагодарности Киева за помощь Варшавы. Однако, как передают argumenti.ru, советник главы офиса президента Михаил Подоляк продолжал заявлять, что его страна будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий.
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«В этом контексте страны Центральной Европы должны продолжать сотрудничество со странами, разделяющими схожую оценку угроз со стороны Китая, и поддерживать инициативы Европейской комиссии, направленные на сокращение зависимости от Китая в сотрудничестве с США», — приводит RT текст бюллетеня, разработанного польскими специалистами.
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Мелисса Тимофеева