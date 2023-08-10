Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

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Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.
По словам военнослужащих, потерянный взрыватель не несет угрозу. Сообщается, что полет вертолета, на ракете которого отсутствовал взрыватель, проходил вдоль пограничной полосы.
Ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе».
На данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.
Напомним, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.
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Ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе».
Напомним, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией.
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Екатерина Коршунова