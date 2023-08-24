Польский политик Хорала: ЧВК «Вагнер» опасна и без Пригожина

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Угроза для Польши со стороны ЧВК «Вагнер» существует и в отсутствие ее руководителя Евгения Пригожина. Об этом заявил заместитель польского министерства финансов и региональной политики Марцин Хорала.
Кроме того, Хорала считает, что Польша должна еще больше укреплять свои вооруженные силы, хотя страна после огромных затрат на американскую, немецкую и южнокорейскую военную технику будет обладать одной из самых мощных армий в Европе. Несмотря на слова польских политиков о том, что они не воспринимают всерьез намерения вагнеровцев отправиться «на экскурсию» в Лодзь и Познань, заявления Хоралы говорят об обратном. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после возможной гибели Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» стала еще опаснее.
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