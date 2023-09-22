Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах

Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах

22 сентября 2023, 11:13
Фото: istockphoto/delray77

Фото: istockphoto/delray77

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Его второй президентский срок истекает в 2024 году.
О своем решении польский лидер объявил в эфире телеканала Polsat. По закону он не смог бы баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, так как конституция запрещает человеку управлять страной более двух сроков подряд. Дуда также сообщил, что не намерен участвовать даже в парламентских выборах, назначенных на 15 октября.

Польский президент уточнил, что выборы 2020 года станут скорее всего последними, в которых он принимал участие. Дуда отметил, что в Польше сложилась такая традиция, что бывшие президенты затем ни на какие посты уже в дальнейшем не баллотировались.


«Думаю, так же будет и со мной», — заключил президент Польши.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на обвинения Варшавы в «несправедливости выборов» в Белоруссии предложил полякам сначала разобраться со своими выборами, к результатам которых было очень много вопросов.

Читайте также:

Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину

В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

#выборы
#президент
#конституция
#лидер
#александр лукашенко
#польша
Читайте нас в
Пашинян допустил возможность переселения жителей Карабаха в Армению
22 сентября 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условия, при которых может состоятся массовый переезд жителей Нагорного Карабаха на территорию республики. По его словам, переселение может состоятся в том случае, если проживание в собственных домах станет для них невозможным либо опасным.
Выступая на заседании армянского правительства Пашинян заявил, что на этот случай в Армении приготовлено для переселенцев 40 тысяч мест. Он отметил, что в данный момент наблюдается именно такая ситуация, когда находиться в своих домах для жителей Карабаха становится небезопасно, передает ТАСС. Премьер-министр добавил, что если положение не изменится в лучшую сторону, то правительство будет готово рассмотреть вопрос переезда жителей Нагорного Карабаха в своей повестке.

Пашинян пояснил, что исход армян с территории, где они жили испокон веков, отнюдь не является целью правительства Армении. Наоборот, необходимо сделать все возможное для того, чтобы они жили в своих домах, на своих исконных землях без страха и не подвергаясь опасности.

Читайте также:

Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сложивших оружие карабахцев

МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе

#оружие
#правительство
#министр
#оон
#армения
#переезд
Читайте нас в
СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН
Bloomberg: Зеленский вел себя очень эмоционально на Генассамблее ООН
22 сентября 2023, 10:28

Фото: istock / Silent_GOS

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. На поведение президента Украины обратило внимание издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. Кроме того, автор статьи заметил, что спор украинского главы с одним из западных союзников перешел границы, что «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами». Глава Украины, по мнению издания, подозревает, что поддержка Америки и других стран начинает терять силу.

Напомним, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

​Читайте также: 

Польша серьезно ударила по Украине

Украина и США создадут совместную оборонную систему

Лавров призвал генсека ООН Гутерреша провести арбитраж против США

#страны
#министр
#поддержка
#оон
#владимир зеленский
Читайте нас в
Пашинян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе
22 сентября 2023, 09:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. По его мнению, существует большая вероятность положительного решения проблемы.
Он рассказал в беседе со «Sputnik Армения», что ситуация остается крайне напряженной, но существует надежда на ее положительное разрешение. Накануне в своем обращении к согражданам Пашинян отмечал, что соглашение о прекращении огня в целом соблюдается, есть только единичные нарушения. По его словам, граждане уже могут вернуться в свои дома.

Глава армянского правительства добавил, что сегодня, 22 сентября, в Степанакерт будут доставлены гуманитарные грузы, об этом есть уже соответствующие договоренности с азербайджанской стороной. Во время выступления в парламенте Пашинян сообщил, что власти Армении постоянно находятся на связи с коллегами из Нагорного Карабаха. Он добавил, что можно ожидать изменения ситуации в любую минуту, но он надеется на положительный исход конфликта.

Читайте также:

Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна

МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване

#изменения
#соглашение
#нарушения
#армения
#дома
Читайте нас в
Советник Алиева Гаджиев: Баку обсудит амнистию для сложивших оружие карабахцев
22 сентября 2023, 09:47

Фото: istock / ffikretow

Власти Азербайджана рассматривают возможность амнистии для карабахцев, которые добровольно сложили оружие. Баку позволит членам вооруженных формирований Нагорного Карабаха покинуть регион.
Информацию передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Хикмета Гаджиева.

Отмечается, что некоторые лица продолжают оказывать сопротивление азербайджанским властям. 

«На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление», — добавил советник президента Азербайджана.
Напомним, что ситуация между Азербайджаном и Арменией усугубилась 19 сентября, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции было названо разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

Читайте также: 

Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна

МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване

#оружие
#регион
#операции
#новости
#минобороны
#армения
#азербайджан
Читайте нас в
Польша серьезно ударила по Украине
Le Figaro: Отказом от поставок оружия Польша нанесла Киеву серьезный удар
22 сентября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не будет поставлять Украине вооружения, закупленные для обороны страны. Иностранные СМИ назвали этот отказ настоящим ударом по Киеву.
В частности, обозреватель издания Le Figaro пишет, что, каковы бы ни были причины выхода Польши из группы «активно помогающих Украине государств», этот шаг дорого обойдется украинцам. Автор материала уточняет, что Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено  в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика перестала поставлять оружие Киеву, так как сама нуждается в вооружении. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что военные поставки Киеву продолжаются, но только в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Читайте также:

Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит

Польша не намерена передавать Украине своё новое вооружение

Зеленский теряет союзников одного за другим

#евро
#военные
#оружие
#министр
#поставки
#польша
#украина
Читайте нас в
Полиция задержала в Ереване лидера оппозиционного блока «Мать Армения» Теваняна
22 сентября 2023, 09:02

Фото: istock / BrianAJackson

Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян задержан утром 22 сентября во время акции протеста в Ереване.

Теванян доставлен в отдел полиции района Эребуни. Информацию сообщает издание «Sputnik Армения».

С утра в Ереване происходят задержания оппозиционных активистов, в городе перекрывают улицы. До этого на площади Республики у здания правительства появилось много полицейских.

Оппозиция уже 3 дня выступает в армянской столице из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Митингующие намерены окружить здание правительства, в котором будет проходить заседание под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции  в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод подразделений армии Армении с региона.

Читайте также: 

МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о жесткой реакции правительства на митинги оппозиции в Ереване

Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция

#здание
#армения
#акции
#лидер
#минобороны
#арест
Читайте нас в
Украина и США создадут совместную оборонную систему
22 сентября 2023, 08:20

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США займутся созданием общей оборонной экосистемы. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что Киев будет сотрудничать с Вашингтоном для производства необходимого вооружения. Он заявил о дальнейших планах по созданию новой оборонной экосистемы и укрепления сотрудничества для защиты свободы и жизни.

Президент Украины также сообщил, что в рамках данной системы появится новые промышленные базы и новые рабочие места. 

Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявлял, что провал украинского лидера в Соединенных Штатах свидетельствует о ближайшем завершении конфликта. Дрейвен заверил, что визит Зеленского в Вашингтон и его выступление в ГА ООН свидетельствуют о потери интереса к лидеру Украины. 

Читайте также: 

Ветеран ВС США Дрейвен: Провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта

В сенате США предложили оказать военную помощь Армении

Зеленский находится в отчаянье и пытается разжалобить конгресс США

#сша
#президент
#украина
#рабочие места
#ветеран
#лидер
#оон
#владимир зеленский
#вооружения
#киев
Читайте нас в
Лавров призвал генсека ООН Гутерреша провести арбитраж против США
22 сентября 2023, 06:59

Фото: istock / simpson33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы на полях сессии Генассамблеи ООН призвал генсека ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США. Информация сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Лавров обратил внимание Генсекретаря на несоблюдение Америкой обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. Вашингтон не выдает визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН. Дискриминации подверглись и другие страны.

Глава ведомства пояснил, что данная ситуация нуждается в запуске процедуры арбитража против Америки. Кроме того, Сергей Лавров дал Антониу Гутерришу документальный фильм  «Дети Донбасса» и книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)».

Ранее сообщалось, что член делегации из России, присутствующий на саммите G20, заразился холерой и мог контактировать с Сергеем Лавровым. Больного положили в инфекционное отделение больницы. Врачи оценивают его состояние как положительно стабильное. Все сотрудники прессы находятся на карантине в медицинском учреждении. Им нельзя встречаться с близкими.

Читайте также: 

Заразившийся холерой дипломат мог контактировать с Сергеем Лавровым

Лавров пошутил о единственной проблеме России

Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

#сергей лавров
#мид
#министр
#визы
#сотрудники
#оон
#сша
Читайте нас в
РИА Новости: Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи по поводу Хиросимы
22 сентября 2023, 04:59

Фото: iStock/font83

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отвратительно и опасно» солгала, возложив на Россию вину за трагедию атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале Захарова процитировала слова фон дер Ляйен, сказанные ею на вручении награды Атлантического совета, о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен. <...> Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — написала в ответ Захарова.

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

Читайте также:

Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки

Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок

Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия


#россия
#евросоюз
#мария захарова
#япония
Читайте нас в
Достижения.рф