Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах

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Глава Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Его второй президентский срок истекает в 2024 году.
О своем решении польский лидер объявил в эфире телеканала Polsat. По закону он не смог бы баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, так как конституция запрещает человеку управлять страной более двух сроков подряд. Дуда также сообщил, что не намерен участвовать даже в парламентских выборах, назначенных на 15 октября.
Польский президент уточнил, что выборы 2020 года станут скорее всего последними, в которых он принимал участие. Дуда отметил, что в Польше сложилась такая традиция, что бывшие президенты затем ни на какие посты уже в дальнейшем не баллотировались.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на обвинения Варшавы в «несправедливости выборов» в Белоруссии предложил полякам сначала разобраться со своими выборами, к результатам которых было очень много вопросов.
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Польский президент уточнил, что выборы 2020 года станут скорее всего последними, в которых он принимал участие. Дуда отметил, что в Польше сложилась такая традиция, что бывшие президенты затем ни на какие посты уже в дальнейшем не баллотировались.
«Думаю, так же будет и со мной», — заключил президент Польши.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на обвинения Варшавы в «несправедливости выборов» в Белоруссии предложил полякам сначала разобраться со своими выборами, к результатам которых было очень много вопросов.
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Александр Бойцов