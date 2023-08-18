Польский публицист Важеха назвал идиотами сравнивающих Россию с нацистской Германией

Фото: iStock/nobtis
Сравнение современной России с нацистской Германией, популярное среди нынешних польских политиков и общественности, вредит государственным интересам самой Польши и делает «безмозглыми идиотами» говорящих подобное. На это в соцсети Х указал публицист Лукаш Важеха.
«Политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, с чем столкнулась Польша от рук гитлеровцев. Это заявление крайне вредит государственным интересам Польши. Неужели они настолько безмозглые идиоты?» — задался возмущенным вопросом Важеха.Журналист имел в виду реплику замминистра иностранных дел Польши — Аркадиуша Муларчика, который, говоря о проблеме репараций с правительства ФРГ за годы Второй мировой, заявил, что не существует никакой разницы между действиями России на Украине в рамках СВО и гитлеровской Германии в Польше в годы войны.
В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь.
Читайте также:
WP: Украинский экс-министр считает, что напряжение между Варшавой и Киевом чревато расколом
В Польше назвали главную проблему Украины
Слова польского министра о неблагодарности Киева обидели МИД Украины
Артем Путинцев