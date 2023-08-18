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Польский публицист Важеха назвал идиотами сравнивающих Россию с нацистской Германией

18 августа 2023, 06:24

Фото: iStock/nobtis

Сравнение современной России с нацистской Германией, популярное среди нынешних польских политиков и общественности, вредит государственным интересам самой Польши и делает «безмозглыми идиотами» говорящих подобное. На это в соцсети Х указал публицист Лукаш Важеха.
«Политик из правительственного лагеря сравнивает действия России на Украине с тем, с чем столкнулась Польша от рук гитлеровцев. Это заявление крайне вредит государственным интересам Польши. Неужели они настолько безмозглые идиоты?» — задался возмущенным вопросом Важеха.

Журналист имел в виду реплику замминистра иностранных дел Польши — Аркадиуша Муларчика, который, говоря о проблеме репараций с правительства ФРГ за годы Второй мировой, заявил, что не существует никакой разницы между действиями России на Украине в рамках СВО и гитлеровской Германии в Польше в годы войны.


Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра администрации главы Польши Марчина Пшидача о неблагодарном отношении Киева за помощь со стороны Варшавы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь.

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#польша
#германия
#россия
#украина
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«Москва 24»: Москвичка рассказала о прилёте БПЛА по Экспоцентру
18 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/agnormark

Жительница башни «Город столиц» рассказала о прилёте беспилотника в районе Краснопресненской набережной. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
«Звук был очень громкий. Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали Экспоцентр, потому что там шёл дым. <...> Мы побежали смотреть место происшествия, мы были там первые <...> Охранник сказал, что туда пройти нельзя, я очень сильно хотела», — рассказала она в эфире телеканала.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.


Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.


По информации тг-канала Mash, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Аналогичный упал 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у него составляет 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

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#жители
#москва
#беспилотник
#взрыв
#бпла
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WP: В США конгрессмены выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
18 августа 2023, 06:19

Фото: iStock/flySnow

Часть конгрессменов США выступила против нового пакета помощи Украине на фоне негативного прогноза американской разведки относительно контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.
«Оценка разведки США об украинском контрнаступлении вызвала возражения у некоторых республиканцев против выделения более $20 млрд помощи Киеву, по запросу президента Джо Байдена», — пишет американское издание.

Так, в Конгрессе возникли разногласия в отношении выделения украинской стороне средств из бюджета Соединенных Штатов. Кроме того, некоторые республиканцы критикуют администрацию за результаты контрнаступления, в то время как другие возмущаются недостаточными поставками вооружения на Украину.

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#сша
#сво
#украина
#конгресс сша
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РИА Новости: Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия
18 августа 2023, 03:40

Фото: iStock/filmfoto

Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. Анализ соответствующего доклада военного ведомства США приводит РИА Новости.
«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — цитируют текст документа РИА Новости. 

При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.

По мнению американских военных, Пекин, Москва, Пхеньян и Тегеран всё ещё обладают необходимым уровнем знаний и технологий, чтобы разрабатывать традиционные токсины и прочие вещества.

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#биология
#оружие
#сша
#россия
#иран
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Адвокаты Трампа просят начать суд над ним по делу о штурме Капитолия не раньше 2026 года
18 августа 2023, 03:17

Фото: iStock/Moussa81

Защита экс-президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года. Об этом 18 августа пишет ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда столичного округа Колумбия.
Спецпрокурор Джек Смит ранее предложил провести первое заседание по этому делу 2 января 2024 года. По его мнению, процесс закончится быстро — максимум в течение четырёх-шести недель.

Ранее в Джорджии большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.


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#сша
#дональд трамп
#адвокат
#дело
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В США сообщили Зеленскому неприятную новость из-за провала ВСУ
Конгрессмен Харрис заявил о провале контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 02:44

Член палаты представителей конгресса США Энди Харрис заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ президенту Украины Владимиру Зеленскому придется идти на переговоры. Об этом пишет Politico.
«Говорю прямо, контрнаступление провалилось», — цитирует издание слова американского политика.

Он добавил, что без помощи Вашингтона Зеленский бы «позорно проиграл», и теперь конфликт необходимо урегулировать.

«Пришло время реально призвать к мирным переговорам. Я знаю, что президент Зеленский этого не хочет», — заключил Энди Харрис.

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#сша
#конфликт
#страны
#зеленский
#рф
#переговоры
#контрнаступление
#украина
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Kyodo: Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова
18 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Jae_Young_Ju

Президент Соединённых Штатов Джо Байден готов к обсуждению вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 17 августа сообщает японское агентство Kyodo, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — отметил Кирби, добавив при этом, чтосеверокорейский лидер пока не дал положительного ответа на подобное предложение.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил о том, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По словам главы военного ведомства Северной Кореи, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны.

В свою очередь, начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков сообщил, что агрессивная политика США на мировой арене подталкивает КНДР к созданию ядерны- сил для обеспечения национальной безопасности.

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#кндр
#сша
#ким чен ын
#ядерное оружие
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В США заявили об исчезновении страны при конфликте с Россией и Китаем
Рамасвами: США исчезнут, если вступят в конфликт с Россией и Китаем
18 августа 2023, 02:04

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты в случае конфликта с Россией и Китаем исчезнут.
«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — цитирует РИА Новости слова американского политика.

Рамасвами добавил, что нацоборона США «давно не об обороне». Кроме того, у страны отсутствуют возможности по защите от ядерного оружия.

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#сша
#россия
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Турция предупредила РФ о росте напряженности
Турция предупредила РФ о росте напряженности после задержания корабля в Чёрном море
17 августа 2023, 22:55

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Власти Турции после остановки российскими военными сухогруза, направляющего в украинский порт Измаил, обратились к РФ с просьбой избегать подобных инцидентов в Чёрном море.
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера Реджепа Эрдогана, пишет РИА Новости.

«После вмешательства наши партнеры в России были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — цитирует агентство заявление канцелярии президента.

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#судно
#турция
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#чёрное
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Лукашенко заявил, что ненавидит деньги
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о своей яхте
17 августа 2023, 22:42

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Он также поделился, что никогда в жизни не мечтал о «яхте в Монако». Белорусский президент поделился, что не очень любит солнце и жару, зато зимой с удовольствием проводит время в сочинских горах. 

​Ранее Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек. Он также отметил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#деньги
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