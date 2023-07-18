Польский премьер Моравецкий: Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна

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Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки.
По его словам, открытие рынка для реализации зерновой сделки может навредить интересам польских фермеров. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Брюсселе.
Премьер подчеркнул, что Польша может сыграть конструктивную роль в экспорте зерна, но принуждать к открытию рынка, страну никто не будет. Моравецкий заявил, что говоря о польском рынке, позиция Варшавы жестка. Он также добавил, что вырабатывать механизмы поставок украинского зерна - прерогатива Еврокомиссии и администрации Белого дома.
Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море.
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Премьер подчеркнул, что Польша может сыграть конструктивную роль в экспорте зерна, но принуждать к открытию рынка, страну никто не будет. Моравецкий заявил, что говоря о польском рынке, позиция Варшавы жестка. Он также добавил, что вырабатывать механизмы поставок украинского зерна - прерогатива Еврокомиссии и администрации Белого дома.
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Анастасия Крестьянова