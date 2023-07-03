Поляки испугались ответа России на заявление Моравецкого о ядерном оружии

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Читатели польского издания Gazeta осудили обращение премьер-министра Матеуша Моравецкого к НАТО с просьбой разместить ядерное оружие в Польше.
Поляки заволновались, что на подобное решение может последовать жесткий ответ России, комментарии жителей республики приводит «РИА Новости».
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«Чего хотят эти идиоты? Ядерное оружие – угроза для всех. Людей, которые хотят разместить ядерное оружие в Польше, следует немедленно отстранить от власти. Они угрожают нашей жизни», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Американцам наплевать на поляков. Мы представляем для них интерес разве что в качестве пушечного мяса, как и украинцы. Когда вы наконец поймете это, болваны», - подметил второй.
«Круто! Значит, будем в списке на ядерное уничтожение», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева