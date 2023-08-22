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В Польше посчитали, что высказывания властей об угрозе «Сувалкском коридору» со стороны России – абсолютно безосновательны, сообщает The New York Times.
«Почему все постоянно говорят об угрозах? Как можно заметить, на улицах нет ни танков, ни солдат с оружием. Города и села в «Сувалкском» коридоре одни из самых безопасных мест на земле», - прокомментировал ситуацию мэр города Августов.
При этом, ранее бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.
«Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг «Сувалкского коридора», –заявил главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба.
В то же время, местные жители считают, что громкими заявлениями власть запугивает народ в преддверии предстоящих выборов, отметили в NYT.
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