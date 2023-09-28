Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма

Фото: iStock/Vladone
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте будут считаться искренними, если Канада поддержит резолюцию Российской Федерации в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников.
Ранее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады. На церемонии, посвященной визиту президента Украины Владимира Зеленского, был представлен Ярослав Хунек, которого называли ветераном борьбы против русских. Однако позднее выяснилось, что Хунек был бывшим бойцом добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, состоявшей из украинских националистов.
Читайте также:
CTV: Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах
Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады
Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ
Артем Кузьмин