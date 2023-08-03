Полянский: Россия поддерживает заявление СБ ООН по голоду и конфликтам

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Россия поддерживает заявление по голоду и конфликтам, которое подготовили США на правах председателя Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил на заседании СБ ООН.
«Несмотря на то, что в этот документ вошли не все предложенные нами положения, мы сочли возможным поддержать его в духе компромисса», — отметил Полянский.
Он также добавил, что «за рамками» документа остались последствия односторонних санкций, оказавших прямое отрицательное влияние на продовольственную безопасность в мире. Полянский подчеркнул, что в заявлении представителя Венесуэлы эта проблематика отражена в наиболее полном объеме, к этому заявлению РФ присоединяется.
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Екатерина Коршунова