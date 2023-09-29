Россия распространила в ООН проект заявления по «Северным потокам»

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Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления председателя СБ по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём Телеграм-канале.
«Как мы и анонсировали на нашем заседании по подрыву «Северных потоков» 26 сентября, сегодня мы распространили проект заявления председателя СБ ООН по этому теракту», — говорится в публикации.
Совет Безопасности ООН может принимать различные документы — не только резолюции, но и разного рода заявления, в которых отражается позиция Совбеза по какому-либо вопросу.
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