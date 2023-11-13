Полянский: Утверждение о том, что Россия угрожает Украине – выдумка

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Россия никогда не угрожала Украине и украинскому народу, об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью для «РИА Новости».
«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», - прокомментировал ситуацию Полянский.
По его словам, Россия всегда была настроена к Украине, как соседу, максимально дружелюбно, однако, вектор отношений изменили события, произошедшие в 2014 году.
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Евгения Парфентьева