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Полянский: Утверждение о том, что Россия угрожает Украине – выдумка

13 ноября 2023, 07:27
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Россия никогда не угрожала Украине и украинскому народу, об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью для «РИА Новости».
«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», - прокомментировал ситуацию Полянский.

По его словам, Россия всегда была настроена к Украине, как соседу, максимально дружелюбно, однако, вектор отношений изменили события, произошедшие в 2014 году.


Полянский напомнил и о сегодняшней ситуации на театре боевых действий. Он отметил, что украинское контрнаступление, на которое Запад возлагал большие надежды, с треском провалилось. Союзникам Киева придётся признать, что их прогнозы на исход СВО оказались ошибочными.

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#россия
#украина
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#запад
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#контрнаступление
#оон
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«Вскоре все узнают»: Дипломат Полянский высказался о прославлении нацистов
Полянский: После СВО мир узнает о Канаде и Украине, где прославляют нацистов
13 ноября 2023, 07:05

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

После окончания специальной военной операции все в мире узнают о Канаде и Украине, где открыто прославляют нацистов, об этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью для «РИА Новости».
«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», - прокомментировал ситуацию Полянский. 

По словам дипломата, сегодняшнее канадское правительство является заложником нацистской идеологии, и приветствие с аплодисментами эсэсовца Ярослава Хунки - это только начало. 

Напомним, о Хунке стало известно, когда во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста. Тогда его представили «украинского героя, сражавшегося за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны». Однако, реальное прошлое эсэсовца быстро вскрылось. Сразу после того, как это событие стало достоянием общественности спикер канадского парламента Энтони Рота, который и пригласил Хунку, сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление.

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#полянский
#оон
#украина
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«У тебя нет денег взаймы?»: Захарова спародировала звонок Зеленского Трампу
РЕН ТВ: Захарова прокомментировала попытки Зеленского дозвониться Трампу
13 ноября 2023, 04:03

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до Дональда Трампа, чтобы выпросить у него ещё денег, заявила официальный представитель МИД России МАрия Захарова, комментируя информацию о том, что офис президента Украины настаивает на этом разговоре.
«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — так спародировала Захарова примерный текст звонка украинского лидера.

Напомним, что ранее украинское издание «Страна» написало о том, что офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.

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#дональд трамп
#мария захарова
#владимир зеленский
#деньги
#сша
#украина
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У Греты Тунберг из-за поддержки Палестины отобрали микрофон прямо на митинге
13 ноября 2023, 03:37

Фото: РИА Новости/Шерри Парди

Во время выступления на митинге в Амстердаме шведской активистки Греты Тунберг неизвестный мужчина попытался отобрать у неё микрофон после того, как она в своей речи высказалась в защиту Палестины и сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.
Тунберг пришла на амстердамский митинг с черно-белым палестинским шарфом и после своих высказываний в защиту климата, пригласила на сцену палестинскую женщину, обвинившую Израиль в геноциде.

После этого один из собравшихся поднялся на сцену и стал отнимать микрофон у Тунберг. Мужчина заявил, что пришел на климатический митинг, а не на политическую конференцию.

«На оккупированной земле нет климатической справедливости», — сказала в ответ Грета.



Как свидетельствуют кадры телеканала NOS, мужчину удалось быстро вывести со сцены.

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины. В ведомстве подчеркнули, что такая позиция Тунберг лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей

Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.

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#палестина
#активисты
#израиль
#митинг
#экология
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LCI: Франция не намерена больше передавать Киеву оружие из своих арсеналов
13 ноября 2023, 02:38

Фото: iStock/sb2010

Париж хочет отказаться передавать Киеву вооружение из своих арсеналов, и рассчитывает заставить Украину покупать его у французских предприятий за счет специально выделяемых на это средств. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — сказал министр.

При этом правительство соседней Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов, сообщает газета Bild. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения уже на следующей неделе.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.

Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.

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#вооружение
#всу
#поставки
#франция
#украина
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Зеленский пытается дозвониться до Трампа ради переговоров
«Страна.ua»: Киев пытается организовать переговоры Зеленского и Трампа
13 ноября 2023, 00:17

Офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает украинское издание «Страна». По данным издания, речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.
«На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — цитирует издание слова одного из своих источников.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.

Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.

При этом, по словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, в свете ограниченного финансирования новые поставки военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов будут уменьшаться.

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#владимир зеленский
#дональд трамп
#сша
#украина
#финансирование
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ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны
12 ноября 2023, 23:33

Фото: iStock/cyano66

Условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших.

7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.


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#сектор газа
#хамас
#израиль
#палестина
#заложники
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Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа
SHOT: Шоумен Отар Кушанашвили перенёс сердечный приступ и оказался в реанимации
12 ноября 2023, 23:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы после того, как ему стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, у него подозревают инфаркт миокарда.
Известно, что перед госпитализацией журналист жаловался на затруднённое дыхание и боль в груди. Однако, когда за ним приехали врачи, он находился в сознании. По данным SHOT, как минимум на эту ночь Кушанашвили останется в палате интенсивной терапии, дальнейшее же зависит от результатов исследований. 



Продюсер Отара Виктор Ладненко объясняет сердечный приступ  у телеведущего стрессовой нагрузкой на работе.

«Сегодня смотрели с Отаром вместе футбол – «Спартак» – «Ростов» в Сабор де ла Вида после рабочего мероприятия.  Разъехались после первого тайма, попрощались и сами узнали обо всем из новостей. Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце. Сложнейшее расписание и минимум окон для отдыха», — говорит он.

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#шоу-бизнес
#инфаркт
#госпитализация
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Шольц заявил, что готов к диалогу с Путиным
Шольц заявил, что готов возобновить диалог с Путиным в будущем
12 ноября 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к будущему диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с газетой Heilbronner Stimme.
Он отметил, что в нынешней ситуации необходим постоянный контакт, как это было в прошлом году, поэтому подобные диалоги возобновятся и в будущем. 

Также Шольц добавил, что перед проведением переговоров между Россией и Украиной, первая сторона должна сделать важный шаг, а именно, вывести всех своих военных с украинской территории. Однако, по словам канцлера ФРГ, Путин в настоящее время не готов к этому. 

В начале октября Олаф Шольц, общаясь с американским президентом Джо Байденом, сообщил, что выступает против вступления Украины в НАТО. 

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#германия
#олаф россия
#владимир путин
#встреча
#олаф
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На Украине возмутились статьей WP о причастности Киева к терактам на «Севпотоках»
Соскин возмутился статьёй WP о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
12 ноября 2023, 20:03

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Бывший советник Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации теракта на «Северных потоках» украинским полковником Романом Червинским. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
Эксперта возмутило, что такие крупные издания как Washington Post и Spiegel забрасывают в информационное поле заведомо фейковую информацию. По словам Соскина, у Украины нет тех возможностей, которые необходимы для проведения такой сложной операции. 

Бывший советник Кучмы уверен, что статьи с указанием имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пишутся для того, чтобы дискредитировать его и возвысить президента Украины Владимира Зеленского. 

Соскин уточняет, что ситуация вокруг Залужного обострилась в том момент, когда он опубликовал статью в Economist, где заявил, что ВСУ зашли в тупик. 

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#украина
#северный поток
#взрыв
#теракт
#всу
#владимир зеленский
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