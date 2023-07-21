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Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку

Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
21 июля 2023, 23:31

Фото: сайт Постпредства РФ при ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Первое — это вывод из-под санкций поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений. Второе — должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений», — цитирует агентство слова Полянского.

В том числе, речь идет об их подключении к международной системе SWIFT, при этом очередные пустые обещания Россию не устоят, подчеркнул подстпред.


Третьим условием Полянский назвал возобновление поставок в РФ комплектующих для сельхозтехники, отрасли производства удобрений и запчастей.

«Стоимость импортных запчастей и оборудования для наших производителей в целом выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях — порядка 10%. Общие потери составили порядка $1,6 млрд», — отметил российский дипломат.

Четвертым условием Москвы является решение вопросов с фрахтом судов и страхование экспорта продовольствия из РФ.

«Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза», — пояснил зампостпреда при ООН.

Кроме того, необходимо обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок удобрений из России и сырья для их производства, включая восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — заявил Полянский.

Последнее — это восстановление гуманитарного характера зерновой сделки, предусматривающего изначально.

«Зерновая сделка должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать и так богатые страны еще богаче», — заключил дипломат.

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#Полянский
#ООН
#Россия
#зерновая сделка
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Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине
МИД Польши вызовет посла России из-за слов Путина о подарившем территории Сталине
22 июля 2023, 00:13

Фото: iStock/Michal Wecel

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызовут в МИД страны после слов российского президента Владимира Путина о получении Польшей значительную часть земель благодаря Иосифу Сталину.
 «Посол РФ будет вызван в МИД», — написал глава польского правительства в Twitter.

Он также обвинил Сталина в смерти сотен тысяч поляков, назвав его при этом "военным преступником".

«Историческая правда не подвергается дискуссии», — подчеркнул Моравецкий.

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#Польша
#Россия
#Путин
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Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву
Салливан заявил, что Байден и Зеленский обсуждают поставки ракет ATACMS на Украину
21 июля 2023, 22:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.
Об этом он сообщил в рамках своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Дадим мы в конечном счете ATACMS или нет, станет решением, которое принимать президенту Джо Байдену», - заявил советник американского лидера. 
Салливан также сообщил, что при поставках Киеву вооружений, Белый дом будет учитывать реакцию Москвы. По его мнению, это может способствовать поддержанию глобальной стабильности. 

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#Белый дом
#Байден
#Украина
#Зеленский
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В США назвали причину паники Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового бунта военных ВСУ
21 июля 2023, 22:26

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих ВСУ приказам командования.
Он заявил, что на Украине были зафиксированы случаи, когда командование расстреливало бойцов за то, что они отказывались идти в атаку. Об этом Макгрегор рассказал в своем блоге на YouTube.

По словам полковника, дезертирство и сдача в плен украинских солдат целыми войсками стало причиной паники президента Украины. Бывший глава Пентагона отметил хорошее отношение российских военных к пленным солдатам ВСУ и подчеркнул, что отказ бойцов от ведения боя, позволяет исключить выполнение бессмысленных приказов украинского военного командования. 

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#ВСУ
#Зеленский
#бунт
#США
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Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски в вопросе поставок новых вооружений Украине
21 июля 2023, 22:16

Фото: iStock/donfiore

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и НАТО готовы «идти на риски» в плане поставок Украине новых видов вооружения.
При этом он добавил, что США будет учитывать реакцию России на принятые Белым домом решения. Об этом Салливан сообщил в ходе своего выступления на Аспенском форуме по безопасности.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», –заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности. 
Чиновник также указал на то, что США будут продумывать возможные ответы России на поставки каких-либо вооружений на Украину. По его словам, это поможет поддержать мировую стабильность. 

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#Белый дом
#Украина
#поставки вооружения
#риски
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В Белом доме высказались о потерях ВСУ
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
21 июля 2023, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже понесла значительные потери в ходе контрнаступления.
В администрации президента США Джо Байдена также сообщили, что Белый дом проводит с Украиной переговоры о том, когда стоит задействовать основные силы при осуществлении наступления. Салливан подчеркнул, что США намерены идти на риски в вопросах поставок вооружений Киеву. Однако, в администрации американского лидера отметили, что учитывают реакцию Москвы при принятии решений. 

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#Белый дом
#США
#риски
#Украина
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Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть уничтожена
21 июля 2023, 21:35

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом он заявил в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», - заявил Зеленский. 
Украинский лидер также отметил, что одной из целей Киева является возвращение Украины к границам 1991 года и соответственно, возвращение Крыма, который был присоединен к России по итогам референдума. 

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#Зеленский
#Крымский мост
#Украина
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Посол РФ заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Российский посол Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию
21 июля 2023, 20:50

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира.
По его словам, Штаты и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Российский посол отметил, что западные страны создают провокации, затем проверяют Россию и ее отношение к этому. 

Прежде Антонов заявил, что США открыто поощряют зверства украинских нацистов. 

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#Антонов
#Россия
#НАТО
#США
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Эрдоган обсудил с Зеленским возможность продления зерновой сделки
Эрдоган обсудил с Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки
21 июля 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Сообщается, что у глав государств состоялся телефонный разговор по просьбе президента Украины Зеленского.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган обсудил с президентом Украины вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы. 

Накануне, Владимир Зеленский заявил, что провал зернового соглашения Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту. 

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#Зеленский
#переговоры
#Эрдоган
#зерновая сделка
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ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о применении ВСУ кассетных боеприпасов
21 июля 2023, 20:09

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.
Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю. 

Накануне, военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. Он сообщил, что партии вооружений, которые были ввезены на Украину, содержат, в том числе, кассетные снаряды. 

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#ООН
#Украина
#кассетные боеприпасы
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