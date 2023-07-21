Полянский назвал семь условий для возвращения РФ в зерновую сделку

Фото: сайт Постпредства РФ при ООН
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий. Об этом пишет РИА Новости.
«Первое — это вывод из-под санкций поставок на мировые рынки российского зерна и удобрений. Второе — должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений», — цитирует агентство слова Полянского.
В том числе, речь идет об их подключении к международной системе SWIFT, при этом очередные пустые обещания Россию не устоят, подчеркнул подстпред.
«Стоимость импортных запчастей и оборудования для наших производителей в целом выросла на 40%. Рост издержек при финансовых транзакциях — порядка 10%. Общие потери составили порядка $1,6 млрд», — отметил российский дипломат.
Четвертым условием Москвы является решение вопросов с фрахтом судов и страхование экспорта продовольствия из РФ.
«Рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов, стоимости международных финансовых расчетов, других транзакций привели к потере рентабельности поставок в два раза», — пояснил зампостпреда при ООН.
Кроме того, необходимо обеспечить беспрепятственные условия для расширения поставок удобрений из России и сырья для их производства, включая восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — заявил Полянский.
Последнее — это восстановление гуманитарного характера зерновой сделки, предусматривающего изначально.
«Зерновая сделка должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать и так богатые страны еще богаче», — заключил дипломат.
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Диана Аванесян