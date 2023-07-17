Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на предстоящем заседании Совбеза по Украине западные страны ждет сюрприз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — говорится в публикации.
Дипломат напомнил, что обсуждения конфликта на Украине состоится 17 июля в Совбезе ООН.
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Диана Аванесян