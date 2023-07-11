Полянский: Россия готова пойти на повторное голосование в Совбезе ООН по гуманитарной помощи для Сирии

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскую сторону устроит лишь повторное голосование по её проекту резолюции касательно продления действия механизма трансграничной доставки в Сирию гуманитарной помощи.
«Сегодня западники вновь устроили шоу из вопроса продления трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Вместо того чтобы договариваться, нас вновь спровоцировали на применение вето», — написал дипломат в своем Telegram-канале.Сегодня Россия заблокировала западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии на 9 месяцев. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.
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