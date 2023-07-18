Полянский: Теракты Киева направлены на то, чтобы отвлечь от провала на саммите НАТО

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организуемые Киевом теракты направлены на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО.
По его словам, киевский режим пошел на подобный шаг, чтобы отвлечь внимание от итогов саммита альянса, который состоялся накануне в Вильнюсе. Об этом Полянский заявил в ходе выступления
на Пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.
По итогам саммита НАТО, было принято решение предоставить Украине гарантии, которые содержат в себе транши военной помощи. Приглашение в альянс Киеву предоставлено не было.
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на Пленарной сессии Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.
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Анастасия Крестьянова