Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
По его словам, представители некоторых незаангажированных стран выражают удивление, а некоторые главы государств возмущены ударом по Крымскому мосту. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев-Live».
Заместитель постпреда России обратил внимание на то, что в кулуарах всемирной организации понимают, что удар был нанесен по мирной инфраструктуре и что пострадали и лишились жизни невинные люди, которые не находились в зоне боевых действий. Полянский подчеркнул, что произошедшее нельзя объяснить действиями, которые бы совершались ввиду реализации военных потребностей.
Накануне, атаку на Крымский мост прокомментировал президент России Владимир Путин. Он указал на то, что объект не связан с военной деятельностью и является гражданской инфраструктурой. Глава государства назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима.
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Заместитель постпреда России обратил внимание на то, что в кулуарах всемирной организации понимают, что удар был нанесен по мирной инфраструктуре и что пострадали и лишились жизни невинные люди, которые не находились в зоне боевых действий. Полянский подчеркнул, что произошедшее нельзя объяснить действиями, которые бы совершались ввиду реализации военных потребностей.
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Анастасия Крестьянова