Пользователей соцсетей возмутил призыв Зеленского

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Призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России возмутил пользователей социальной сети X (бывш. Twitter).
Уточняется, что Зеленский потребовал введения новых ограничений в отношении российского энергетического сектора.
При этом, пользователи соцсети отметили, что антироссийские санкции влекут за собой противоположный ожидаемому результат, а именно, наносят Западу лишь вред.
Ранее Киев выступил против ослабления антироссийских санкций для возобновления черноморской инициативы. Украинские власти заявили, что мировое сообщество не должно предлагать России уступки.
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При этом, пользователи соцсети отметили, что антироссийские санкции влекут за собой противоположный ожидаемому результат, а именно, наносят Западу лишь вред.
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Анастасия Чинкова