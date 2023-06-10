Пользователи Twitter назвали Зеленского военной проституткой

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«На самом деле ты просто военная проститутка. Ты продаешь трупы украинцев ради обогащения», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Зеленский подорвал «Северный поток-2» и теперь он подрывает дамбу, требуя более двух миллиардов для борьбы с наводнением. Прекратите финансирование Украины!», - подытожил третий.
Напомним, ранее пользователи Twitter высмеяли украинского лидера Владимира Зеленского за слова о том, что подрыв Каховской ГЭС инициировал лично Владимир Путин. «А когда вы перестанете постоянно сбегать с Украины? Уже больше месяца это происходит. Вы все пытаетесь спрятаться от Путина», - заявили в сети.
Ранее «Радио 1» сообщало, как постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявил, что Киев вряд ли получит приглашение вступить в НАТО в ближайшее время.