Пользователи Twitter обвинили главу Евросовета в дезинформации

Фото: Фотобанк Московской области
«Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта ЕС», - прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.
«Вот кто решительно поддерживает контрнаступление вместо того, чтобы призывать сесть за стол переговоров. ЕС должен вернуть голос разума», - подытожил третий.
Напомним, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен. «Очевидно, что (ремонт ГЭС) сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду.