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Слова Анналены Бербок об Украине возмутили немцев
Немецкие пользователи Twitter раскритиковали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что помогать Украине бороться с России – в интересах Германии, сообщает «РИА Новости».
«Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре - это ваша работа», - прокомментировал ситуацию один из онлайн пользователей.
«Вы спросили у граждан Германии, в чьих интересах это делается?», - задался справедливы вопросом второй.
«Просто помолчи», - подытожил третий.
Напомним, читатели британского издания Daily Mail обвинили администрацию Байдена в воровстве, после того, как стало известно, что Пентагон выделил гораздо больше финансовой помощи для Украины, чем требовалось. «Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги», - возмутились британцы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров, в интервью изданию Corriere della Sera.
«Вы лучше сначала подумайте о мирном договоре - это ваша работа», - прокомментировал ситуацию один из онлайн пользователей.
«Просто помолчи», - подытожил третий.
Напомним, читатели британского издания Daily Mail обвинили администрацию Байдена в воровстве, после того, как стало известно, что Пентагон выделил гораздо больше финансовой помощи для Украины, чем требовалось. «Байдены хорошо умеют прятать и красть наши деньги», - возмутились британцы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что России и Украине пора сесть за стол переговоров, в интервью изданию Corriere della Sera.
Евгения Парфентьева