Пользователи Twitter поймали Кулебу на лжи

Фото: iStock/Harry Wedzinga
«Африканские делегаты назвали эту историю мистификацией. Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Больше западной пропаганды. Хорошая попытка», - подытожил третий.
Отмечается, что члены делегации ЮАР подтвердили, что никаких взрывов в городе не слышали. Только рев воздушной тревоги.
Напомним, южноафриканское издание News 24 рассказало, как польские силовики заблокировали в самолете службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы, а также прибывших с ними журналистов. Африканская делегация обвинила польские власти в саботаже и расизме. Они заявили, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с польской стороной, однако, те требовали с делегации некие документы и разрешения, а зачастую и вовсе отказывались говорить по-английски.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшем будущем Киев не дождется членства в Североатлантическом альянсе. По словам политика, Украину просто напросто «кинули с членством». Статус, который ей сейчас пророчат, предполагает лишь более тесное взаимодействие с фактическими членами альянса.