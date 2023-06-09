Пользователи Twitter предрекли отставку Шольца

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«А будет ли Шольц занимать должность канцлера Германии долгое время?», - задался вопросом один из онлайн-пользователей.
«Помогает Украине и в то же время разрушает свою собственную страну», - подытожил третий.
Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Однако, канцлер не уточнил, что представляют из себя эти гарантии и в каком формате они будут предоставлены Киеву.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Washington Post обнаружило в слитых в сеть секретных документах Пентагона угрозы наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда в отношении Соединенных Штатов Америки.