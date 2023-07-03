Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы ЕК о расследовании преступлений России

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Пользователи Twitter отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о преступлениях России на Украине.
Глава ЕК заявила о начале работы «Центра по расследованию военных преступлений на Украине».
По ее словам, эта структура поможет собрать доказательства против России. Однако, пользователи Twitter предложили фон дер Ляйен взглянуть на себя, их комментарии приводит «РИА Новости».
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По ее словам, эта структура поможет собрать доказательства против России. Однако, пользователи Twitter предложили фон дер Ляйен взглянуть на себя, их комментарии приводит «РИА Новости».
«Взгляни на себя, прежде чем осуждать других», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Надо расследовать то, как США, ЕС и Великобритания сорвали мирные переговоры», - подметил второй.
«Надеюсь, однажды суд расследует преступление передачи миллиардов евро налогоплательщиков Украине», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева