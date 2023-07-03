Пользователи Twitter уличили Шольца в двойных стандартах

Фото: kremlin.ru
Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о границах России.
Канцлер заявил, что Россия нарушает нормы международного права, расширяя свои границы. Однако, в Twitter Шольцу поспешили напомнить, что Россия расширяется в соответствии с итогами референдумов, в то время как НАТО грубо нарушает свои собственные правила, комментарии разгневанных немцев приводит «РИА Новости».
Читайте также:
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы ЕК о расследовании преступлений России
Поляки испугались ответа России на заявление Моравецкого о ядерном оружии
В Германии придумали, как НАТО может помочь Киеву, не принимая его в альянс
«Шольцу стоит подумать о том, какие границы нарушает НАТО, расширяясь на Восток», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Пусть вспомнит границы Югославии, Афганистана, Ирака и других», - справедливо подметил второй.
«Очевидно, это не относится к НАТО, которая все ближе и ближе подбирается к границам России», - подытожил третий.
Читайте также:
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы ЕК о расследовании преступлений России
Поляки испугались ответа России на заявление Моравецкого о ядерном оружии
В Германии придумали, как НАТО может помочь Киеву, не принимая его в альянс
Евгения Парфентьева