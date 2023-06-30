Пользователи Twitter высмеяли «наполеоновские» планы Зеленского

Фото: kremlin.ru
В интернете осудили заявление Владимира Зеленского о будущей трансформации Украины
Пользователи Twitter отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, как он будет реализовывать масштабную трансформацию Украины после «победы», их комментарии приводит «РИА Новости».
«Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?», - задался вопросом один из онлайн-пользователей.
«Почему бы не начать мирные переговоры? Люди погибают», - справедливо заметил второй.
«Украинские нацисты не могут победить», - подытожил третий.
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«Кого ты пытаешься обмануть? Думаешь, пустая болтовня повлияет на исход?», - задался вопросом один из онлайн-пользователей.
«Украинские нацисты не могут победить», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева