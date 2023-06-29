Пользователи Twitter высмеяли новое заявление Байдена о Си Цзиньпине

Фото: kremlin.ru
Байден заявил, что встречался с Си Цзиньпином 68 раз, будучи вице-президентом
Пользователи Twitter высмеял заявление американского президента Джо Байдена о том, что будучи вице-президентом, он встречался с Си Цзиньпином больше, чем любой другой мировой лидер, а именно – 68 раз, передает «РИА Новости».
«Он просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Он теперь может ляпнуть что угодно и сказать, что пошутил», - отметил второй.
«Наш главный изменник», - подытожил третий.
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«Он просто не может держать язык за зубами. Но это и хорошо, потому что это только подтверждает то дело, которое против него строят», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Наш главный изменник», - подытожил третий.
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Евгения Парфентьева