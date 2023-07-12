Пользователи Twitter высмеяли стоящего в одиночестве на саммите НАТО Владимира Зеленского

По сервису микроблогов разлетелась фотография шестого президента Украины, который безрадостно стоял в одиночестве, пока лидеры стран НАТО и их жены разговаривали друг с другом. Об этом 12 июля пишет «Российская газета». и улыбались.
Фотографию выложил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Выступление Зеленского на саммите альянса должно было начаться в 18:00 по московскому времени 11 июля, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приеме Украины в НАТО.
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«Они попользовались им и бросили», — заметил один из комментаторов.«Пора избавиться от паразита», — добавил, в свою очередь еще один пользователь.
Выступление Зеленского на саммите альянса должно было начаться в 18:00 по московскому времени 11 июля, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приеме Украины в НАТО.
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Артем Путинцев