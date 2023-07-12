Радио1
Главная / Новости / Политика/ Пользователи Twitter высмеяли стоящего в одиночестве на саммите НАТО Владимира Зеленского

Пользователи Twitter высмеяли стоящего в одиночестве на саммите НАТО Владимира Зеленского

12 июля 2023, 04:56

По сервису микроблогов разлетелась фотография шестого президента Украины, который безрадостно стоял в одиночестве, пока лидеры стран НАТО и их жены разговаривали друг с другом. Об этом 12 июля пишет «Российская газета». и улыбались.
Фотографию выложил немецко-финский бизнесмен, бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.



«Они попользовались им и бросили», — заметил один из комментаторов.

«Пора избавиться от паразита», — добавил, в свою очередь еще один пользователь.

Выступление Зеленского на саммите альянса должно было начаться в 18:00 по московскому времени 11 июля, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приеме Украины в НАТО.

Читайте также:

Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО

Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс на саммите

Читатели Die Welt высмеяли очередное требование Зеленского к НАТО
#фотографии
#саммит НАТО
#Вильнюс
#Владимир Зеленский
#Twitter
Читайте нас в
РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
12 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/3DSculptor

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на национальное Минобороны, пишет РИА Новости.
Ведомство предупредило все находящиеся в потенциальном районе падения ракеты японские рыболовецкие суда о необходимости «соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения».

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство Японии по линии посольства в Пекине выразило официальный протест властям КНДР  в связи с произведенным запуском. «Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы», — добавил он (цитата по ТАСС).

​Читайте также:

КНДР предупредила, что может сбивать военные самолеты США в своем воздушном пространстве

КНДР предупреждает, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны»

В КНДР напомнили Вашингтону и Сеулу о ядерном оружии




#КНДР
#Япония
#Японское море
#баллистические ракеты
Читайте нас в
Великобритания выделит Украине $65 млн. на ремонт поврежденной техники
12 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/andriano_cz

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи поставит Украине более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, а также выделит $65 млн на ремонт поврежденной в боях техники. Об этом заявили 12 июля в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.
В заявлении указывается, что транспортные средства британской армии (включая боевые гусеничные машины разведки) будут переданы Киеву для подвоза боеприпасов и техники, эвакуации раненых солдат и восстановления поврежденных средств, так как это является «критически важным условием» для продолжения контрнаступления Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Кроме того, «международные партнеры» Великобритании (прежде всего по G7 и Североатлантическому альянсу) предоставят Украине больше средств обороны, а также усилят обмен разведданными и подготовку личного состава. А в самом Соединенном Королевстве под эгидой НАТО будет учрежден Центр реабилитации военнослужащих ВСУ.

Читайте также:

Великобритания намерена передать Украине наборы для разминирования

Минобороны Британии обучит украинских военных летчиков

Британский генерал Рэдфорд: Лондон рискует лишиться позиции в НАТО из-за армии
#Великобритания
#Украина
#военная помощь
#НАТО
#Риши Сунак
Читайте нас в
Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных боеприпасов
12 июля 2023, 01:50

Фото: РИА Новости,Сергей Гунеев

Экс-президент Соединенных Штатов уверен: нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену не следует все больше приближать американцев к третьей мировой войне.
«Мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в ситуации, когда наш собственный арсенал, по словам продажного Джо Байдена, сократился настолько, что это представляет опасность», — подчеркнул Трамп.

По его словам, если поставка кассетных боеприпасов действительно, как это утверждает Байден, вызвана дефицитом обычных снарядов у Вашингтона, то «это лишь подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

Ранее 45-й президент Америки назвал себя единственным человеком, способным предотвратить третью мировую войну, выступая на предвыборном митинге в штате Айова перед своими сторонниками. Он также вновь заверил их, что в случае своего возвращения в Белый дом в течение суток положит конец конфликту на Украине.

Читайте также:

Трамп назвал себя единственным, кто способен остановить третью мировую войну

Трамп заявил о праве Украины получить то, что она «заслужила»

Зеленский не верит, что Трамп способен остановить конфликт на Украине
#Дональд Трамп
#Джо Байден
#США
#Украина
#кассетные боеприпасы
Читайте нас в
Небензя: Россия имеет право самостоятельно расследовать подрыв обоих «Северных потоков»
12 июля 2023, 01:00

Фото: РИА Новости/Александр Щербак

Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, слова которого приводит РИА Новости.
«В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов "Северных потоков". Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва "Северных потоков" до тех пор, пока виновные не понесут ответственность», — заявил Небензя на очередном заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.

Читайте также:

Киссинджер заявил, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина

WSJ: В Германии не нашли доказательств причастности Польши к атаке «Северных потоков»

Стало известно, как ЦРУ узнало о планах Киева подорвать «Северные потоки»
#Совбез ООН
#Россия
#Северные потоки
#расследование
#Василий Небензя
Читайте нас в
Полянский: Россия готова пойти на повторное голосование в Совбезе ООН по гуманитарной помощи для Сирии
11 июля 2023, 23:40

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскую сторону устроит лишь повторное голосование по её проекту резолюции касательно продления действия механизма трансграничной доставки в Сирию гуманитарной помощи.
«Сегодня западники вновь устроили шоу из вопроса продления трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Вместо того чтобы договариваться, нас вновь спровоцировали на применение вето», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Сегодня Россия заблокировала западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии на 9 месяцев. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года.

Читайте также:

В СВР заявили о подготовке США провокаций с химоружием

МИД Сирии потребовал от США прекратить поддержку терроризма

Наоваф Ибрахим: Россия несколько раз со времён СССР спасала Сирию
#Россия
#Сирия
#Совбез ООН
#гуманитарная помощь
#Дмитрий Полянский
Читайте нас в
Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО
11 июля 2023, 22:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел предварительные итоги первого дня саммита НАТО, проходящем в Вильнюсе.
«Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно, когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил предсказуемость Запада, который ничего не смог придумать лучше, чем увеличить военную помощь Украине. Таким образом, по словам Медведева, специальная военная операция будет продолжена до достижения поставленных целей. Зампред Совбеза уточнил, что одна из них заключается в отказе киевских властей от членства в НАТО, однако, по его словам, это невозможно. В таком случае, Медведев считает, что «эту группировку придётся ликвидировать».

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», - добавил Медведев.

Напомним, вечером 11 июля стало известно, что ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами.

Читайте также:

Медведев: Байден манит Киев натовской перспективой, которая грозит третьей мировой войной

Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
#Дмитрий Медведев
#саммит
#НАТО
Читайте нас в
Столтенберг: НАТО разместит более 300 тысяч военных на восточном фланге блока
11 июля 2023, 21:23

Фото: iStock/CatEyePerspective

Члены НАТО согласились разместить более 300 тысяч военных на восточном фланге блока. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции альянса в Вильнюсе.
«Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами — Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности», — заявил он.

Также уточняется, что возможность использования странами НАТО ядерного оружия в борьбе с Россией «крайне маловероятна».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в военном конфликте на Украине.

Читайте также:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине

Госдеп: Принятие Украины в НАТО в ходе конфликта означало бы войну США с РФ

НАТО утвердила пакет многолетней помощи Украине
#НАТО
#СВО
Читайте нас в
Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине
11 июля 2023, 21:14

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Экс-президент США Дональд Трамп высказался против отправки кассетных боеприпасов на Украину. Такое заявление выпустила его пресс-служба.
В заявлении говорится, что подобное решение нынешнего президента США Джо Байдена неминуемо приближает глобальную войну.

«Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить (конфликт) и прекратить ужасные смерти и разрушения», — приводятся слова Трампа в заявлении.

При этом он подчеркнул, что все это происходит из-за некомпетентности американской администрации.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в Белом доме официально заявили, что принято положительное решение в отношении поставок кассетных боеприпасов на Украину.
Читайте также:

Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

Столтенберг оправдал решение США о передаче кассетных боеприпасов ВСУ

В МИД КНР прокомментировали поставки кассетных бомб США Украине


#Дональд Трамп
#кассетные боеприпасы
Читайте нас в
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против участия НАТО в конфликте на Украине
11 июля 2023, 21:00

Фото: iStock/Стрингер

Венгрия продолжает утверждать, что НАТО не должна участвовать в конфликте на Украине и отправлять туда своих военнослужащих. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Позиция Венгрии остается неизменной: мы должны экспортировать на Украину не оружие, а мир. Нам требуется прекращение огня, и вместо войны нам нужно как можно скорее начать мирные переговоры. Позиция Венгрии ясна, потому что война идет по соседству с нами и десятки тысяч венгров, живущих в Закарпатье, находятся в непосредственной опасности», – заявил Орбан в своём Facebook*.

Премьер-министр напомнил НАТО, что её главной целью является защита стран-участниц, а не проведение военных операций на территории других государств и снабжение их оружием. 

Кроме того, он заявил, что Венгрия выступает против отправки вооружения на Украину, поскольку такие действия только усугубляют конфликт, а не способствуют его мирному устранению.  
 
*Организация запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской

Читайте также:

НАТО утвердила пакет многолетней помощи Украине

Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс

Депутат Белик: Помощь НАТО Киеву лишь затягивает конфликт
#НАТО
#Украина
#Венгрия
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников