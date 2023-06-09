Пользователи Twitter высмеяли Зеленского за попытки убежать от Путина

Фото: kremlin.ru
«А когда вы перестанете постоянно сбегать с Украины? Уже больше месяца это происходит. Вы все пытаетесь спрятаться от Путина», - прокомментировал ситуацию один из онлайн-пользователей.
«Ты взорвал плотину, ты сделал это, как и все другие террористические акты. Теперь ты продолжаешь врать, но во всем мире это уже понимают», - подытожил третий.
Напомним, британская газета The Guardian узнала о недовольстве Киева разведывательными службами США и Великобритании. По информации СМИ, Украина настаивает на том, что Каховскую ГЭС подорвали россияне, заложив взрывчатку внутри здания. При этом, на Западе версию украинцев никто поддерживать не торопится.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что подрыв Каховской ГЭС устроили США и Украина.