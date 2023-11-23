Помощник президента Ушаков: Россия ожидает на встрече в Петербурге Пашиняна

Фото: сайт Кремля
Москва ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Санкт-Петербург, где пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ и саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Это тем более вероятно, что следующим председателем в ЕАЭС будет как раз Армения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Представители Армении отсутствовали в четверг, 23 ноября, на этом мероприятии в столице Белоруссии. Отвечая на вопрос представителей СМИ, является ли это демонстративным шагом со стороны Еревана, помощник президента сказал, что это означает лишь то, что армянская сторона не приехал на заседание и практически не участвовала в его подготовке.
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«Напомню, что после нас председательство в этом объединении переходит как раз к Армении. Так что, думаю, Пашинян приедет в Петербург, чтобы принять эту своеобразную эстафету от Владимира Путина», — сказал Ушаков журналистам в кулуарах саммита лидеров государств ОДКБ в Минске.
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Александр Бойцов