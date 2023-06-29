Помощник Путина раскрыл главные задачи в логистической сфере на десятилетие

Фото: Сайт Кремля
Игорь Левитин заявил, что развитие Севморпути и коридора «Север-Юг» являются приоритетами на десять лет
Развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север-Юг» считается приоритетной задачей в логистической сфере на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Игоря Левитина.
Он выразил уверенность в том, что России, как раз, не хватает именно выхода на Сивмеорпуть. Он напомнил, что объемы грузоперевозок должны достигнуть 80 миллионов тонн.
По его словам, нехватка пропускной способности на Восточный полигон сохранится. В связи с этим, новым предприятиям, которые хотят осуществлять строительную деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке, следует быть крайне внимательными, прежде чем начинать это делать. Он также призвал обратить внимание на то, к какому полигону лучше присмотреться, так как здесь нужно посчитать, какой из них поможет добиться нужного результата.
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Он выразил уверенность в том, что России, как раз, не хватает именно выхода на Сивмеорпуть. Он напомнил, что объемы грузоперевозок должны достигнуть 80 миллионов тонн.
«Нам не хватает сегодня выхода на Севморпуть. Вы знаете, что у нас есть 80 миллионов тонн, задача, сегодня это 36. Но Севморпуть и «Север-Юг» я бы назвал, что это две приоритетные задачи на ближайшие 10 лет», - подчеркнул Левитин.
По его словам, нехватка пропускной способности на Восточный полигон сохранится. В связи с этим, новым предприятиям, которые хотят осуществлять строительную деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке, следует быть крайне внимательными, прежде чем начинать это делать. Он также призвал обратить внимание на то, к какому полигону лучше присмотреться, так как здесь нужно посчитать, какой из них поможет добиться нужного результата.
«Восточный полигон свои 180 миллионов тонн возьмет. Мы хотим 220, но каждый миллион тонн плюсом к 180 до 220 стоит 30 миллиардов рублей. «Север-Юг» 1 миллион тонн стоит 6 миллиардов рублей. Севморпуть - примерно 20 миллиардов рублей. Поэтому сейчас надо переходить к математике, считать, какой полигон выбирать, сколько это стоит и как мы можем вывозить», - подытожил Левитин.Читайте также:
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Татьяна Лаврова