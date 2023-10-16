Помощник Путина рассказал, планируется ли встреча лидера с Байденом

Фото: сайт Кремля
Встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом на фоне вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной не рассматриваются. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ранее Джо Байден, рассказывая о планах на второй президентский срок, заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле. На что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил, что деменция Байдена не позволит ему оказать давление на Путина. По словам Медведева, американский президент не сможет реализовать задуманное, поскольку «уже забыл, что сказал».
Читайте также:
Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути прекращения ударов Израиля по Газе
Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит ему «подавить» Путина
В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
Анастасия Чинкова