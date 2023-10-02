Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине

Фото: iStock/ValleraTo
Бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео считает, что США ослаблены конфликтом на Украине, также ухудшилось и положение стран Европы. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.
По его словам, мир стал менее безопасным после вступления Джо Байдена на пост президента США.
Он также призывает и дальше оказывать поддержку Украине для того, чтобы она имела возможность защищать свой народ и суверенитет. Помпео также назвал Грецию жизненно важным партнером для союзников Киева, так как именно греческий порт Александруполис стал важным узлом для перевозки переданного Украине западного вооружения.
Читайте также:
Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине
CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
«Америка стала более слабой из-за событий на Украине, так как потеряла контроль над ситуацией, в результате чего европейцы и каждый из нас оказались в худшем положении», - считает Помпео.
Читайте также:
Евросоюз удивился решению США по поддержке Украине
CNN: Запад может прекратить поддержку Украины вслед за США
Newsweek: Германия заплатит «страшную цену» за антироссийскую политику
Элина Позднякова