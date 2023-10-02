Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине

На фоне безуспешного контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе СВО, страны Запада все чаще спрашивают президента Украины Владимира Зеленского о демократии и верховенстве права на Украине. Об этом пишет немецкий журналист Рейнхард Шликер в статье для издания Focus.