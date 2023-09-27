«Понесло»: Мэр Варшавы охарактеризовал последнее выступление Зеленского

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Глава Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сильно преувеличил с обвинениями в адрес Польши, заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью Polsat.
«Дошло до очень печальной ситуации. Конечно, Владимир Зеленский преувеличил. Его понесло. Он не должен был говорить таких слов», - прокомментировал ситуацию Тшасковский.Ранее президент Украины заявил, что некоторые союзники Киева, «играя в политическом театре, готовят сцену для главного московского актера». Таким образом Зеленский выразил возмущение из-за запрета европейских стран на импорт украинского зерна.
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