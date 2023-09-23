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Попова: Эффект накопления после сброса воды с АЭС «Фукусима» ещё проявится

23 сентября 2023, 04:23
Фото: iStock/FreerLaw

Фото: iStock/FreerLaw

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, однако этот процесс только начался и будет иметь место эффект накопления. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова
«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. <...> количество и объем будет увеличиваться», — предупредила Попова, добавив, что это может происходить в территориальных водах РФ, там, где российские рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты.

Научные анализы воды, сброшенной в океан из АЭС «Фукусима-1» и проведенные российскими учеными, представляют обнадеживающие результаты, заявил ранее директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин.


Тем не менее, ученые подчеркивают, что рыба, обитающая в водах океана, куда сбрасываются воды с «Фукусимы», накапливает в себе радиоактивные вещества, чем представляет крайнюю опасность для населения прибрежных регионов, в основу рациона которых входят морепродукты.

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#япония
#рыба
#аэс
#анна попова
#роспотребнадзор
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В Днепропетровской области прозвучало четыре взрыва
23 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Zeferli

Четыре взрыва прозвучали в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее в этом регионе, а также в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях объявлялась воздушная тревога.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрыве в заливе около Одессы, которому также предшествовали сирены воздушной тревоги, которая в последнее время ежедневно объявляется практически во всех регионах Украины. Например, накануне, 22 сентября сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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#взрывы
#сми
#украина
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The Guardian: После запрета на экспорт из РФ в Европе резко подорожал дизель
23 сентября 2023, 03:23

Фото: iStock/Yau_Ming_Low

Решение российского правительства временно запретить экспорт бензина и дизельного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Газета отмечает, что решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

«В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на пять процентов и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в статье.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал бессрочным запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.

Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.

Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки горюче-смазочных материалов.

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#цены
#топливо
#европа
#рост
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Госдепартамент США прокомментировал возможную поставку ATACMS Украине
23 сентября 2023, 01:55

Фото: iStock/Kiyoshi_Tanno

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
«Мы постоянно ведём обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно. Этот процесс продолжается», — сообщил Блинкен в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке.

Незадолго до этого американский телеканал NBC сообщил, что президент США Джозеф Байден уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о возможной передаче Киеву небольшой партии ракет ATACMS. При этом, по данным The Washington Post, США могут передать Украине ракеты ATACMS, оснащенные кассетными бомбами. Они позволят ВСУ наносить удары по территориям России, удаленным от линии соприкосновения.

Напомним, накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской военной помощи Украине не войдут дальнобойные ракеты ATACMS, такое решение принял американский президент Джо Байден. Уточняется, что в новый пакет помощи для Украины вошли средства ПВО и кассетные боеприпасы. При этом обсуждение о передаче Украине дальнобойных ракет будет продолжено.

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#сша
#украина
#оружие
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Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
23 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Соединённые Штаты потребовали от властей Польши объяснить свои заявления о прекращении поддержки Украины. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Агентство отмечает, что польские дипломаты в частном порядке заверили своих коллег из ЕС, что Варшава продолжит оказывать военную поддержку Киеву, но в меньших объемах. При этом, однако, новых договоренностей в этой сфере больше заключать не планируется.

Согласно информации европейского дипломатического источника, прекращение поддержки Украины со стороны Польши может привести к расколу в НАТО.

Напомним, что 20 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава заявила о прекращении поставок какого-либо вооружения Украине, потому что должна думать о собственной безопасности. Он добавил, что Польша делает ставку на быстрое вооружение и модернизацию армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе за короткий срок.

Варшава занимала шестое место по объему поставок вооружений киевскому режиму. На поддержку Украины польские власти израсходовали около трех миллиардов евро, из которых 820 миллионов было направлено в формате финансовой помощи, а остальное — в эквиваленте поставок вооружений и боеприпасов.

Позднее Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны.

«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе.

Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.

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#поддержка
#сша
#польша
#украина
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Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе
23 сентября 2023, 00:14

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Соединённые Штаты выступают против применения силы в Нагорном Карабахе со стороны Баку, считая, что такой подход противоречит усилиям по достижению справедливого мира в регионе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке
«Мы хотели бы четко донести, что считаем применение силы неприемлемым. Оно идет вразрез с усилиями, которые мы прилагаем <...> для установления справедливого мира в регионе», — сказал шеф американской дипломатии.

Ранее межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.

Законопроект предусматривает запрет на большую часть содействия США азербайджанскому правительству, выделяет средства на гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и на военную помощь Армении, а также вводит санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.

В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.

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#сша
#армения
#азербайджан
#дипломат
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Канада ввела санкции против нескольких десятков физических и юридических лиц РФ
22 сентября 2023, 23:21

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

На сайте Министерства иностранных дел Канады появилось обновление списка антироссийских санкций. Под ограничения попали еще 42 человека и 21 юридическое лицо.
В их числе министр труда Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, МГИМО и его ректор Анатолий Торкунов, политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин, гимнаст Никита Нагорный, управляющий директор ВЭБ. РФ Александр Мачевский

Также под ограничения попали Высшая школа экономики (ВШЭ), движения «Юнармия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР), клуб «Валдай», Русское географическое общество, Национальный комитет по исследованию БРИКС, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда» и оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш».

Ранее стало известно, что Канада выделит порядка 24 миллионов долларов на поставки средств ПВО Украине. Об этом сообщается на сайте правительства североамериканской страны, где опубликовано заявление от имени министра национальной обороны Билла Блэра. Уточняется, что средства пойдут в международное партнёрство под руководством Великобритании, созданное в июне 2023 года. В него также входят США, Дания и Нидерланды. Организация занимается поставками Украине средств ПВО.

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#санкции
#россия
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В Польше предостерегли Зеленского от новых оскорблений
Моравецкий предостерег Зеленского от последующих оскорблений в адрес Польши
22 сентября 2023, 22:02

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес своей страны, передает телеканал TVP.
«Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», - заявил Моравецкий во время встречи с избирателями.

Он подчеркнул, что Польша оказывает активную поддержку Украине, посылая все новое вооружение. Однако, по его словам, в первую очередь Польша должна думать о себе о вооружать себя. Моравецкий отметил, что Польша будет отстаивать свои интересы.

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины.

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#украина
#вооружение
#оон
#польша
#сво
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В США предрекли Зеленскому мрачное будущее
Экс-разведчик Риттер: Зеленского отстранят от власти из-за поражения ВСУ
22 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Будущее президента Украины Владимира Зеленского в качестве президента Украины будет мрачным из-за поражений ВСУ под его командованием. Так считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя. Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство», — рассуждает Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он предположил, что Зеленского отстранят от власти, так как именно под его командование ВСУ лишились 400 тысяч человек. Также уничтожено большое число вооружения, переданного Украине странами Запада. Таким образом, Риттер уверен, что Зеленского ожидает довольно мрачное будущее.

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#сша
#армия
#правительство
#человек
#всу
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В Венгрии заявили, что санкции против России провалились
Сийярто: Санкции Запада против России провалились, они не работают
22 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились. Такое мнение он выразил после проведенных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на ГА ООН в Нью-Йорке.
«Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из их целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций», - так ответил Сийярто на вопрос, будет ли Венгрия присоединяться к антироссийским санкциям.

По его словам, несмотря на то, что Россия сталкивается с некоторыми сложностями, все равно на колени не встала, а мир на Украине не приблизился.

Ранее Сийярто рассказал, что партнеры Венгрии по НАТО и Евросоюзу настоятельно рекомендовали членам делегации страны не встречаться с представителями России и Белоруссии во время Генеральной ассамблеи ООН.

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