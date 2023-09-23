Попова: Эффект накопления после сброса воды с АЭС «Фукусима» ещё проявится

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Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, однако этот процесс только начался и будет иметь место эффект накопления. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова
«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления. <...> количество и объем будет увеличиваться», — предупредила Попова, добавив, что это может происходить в территориальных водах РФ, там, где российские рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты.
Научные анализы воды, сброшенной в океан из АЭС «Фукусима-1» и проведенные российскими учеными, представляют обнадеживающие результаты, заявил ранее директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) Кирилл Колончин.
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