Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила опасения относительно применения снарядов с обедненным ураном и назвала это «бедой с непредсказуемыми последствиями», передает РИА Новости.
Анна Попова отметила, что почва, пострадавшая от таких снарядов, возможно, не сможет использоваться в сельском хозяйстве, что может затронуть значительные территории. Она подчеркнула, что недопустимо недооценивать потенциальные опасности для здоровья людей, связанные с использованием снарядов с обедненным ураном, и это требует серьезного внимания и преодоления.
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