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Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«В медиа сложился его образ как попрошайки. Мол, это несолидно — президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. Но он ведет себя абсолютно правильно. Украину США определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Ранее Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США. С душераздирающей тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.
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Евгения Парфентьева