Популярные зарубежные направления для россиян на новогодние праздники

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Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил, что среди зарубежных направлений, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян на новогодние каникулы, выделяются Объединенные Арабские Эмираты (включая Дубай и Джумейру), Таиланд, Турция и Египет.
В интервью НИА Новости, он пояснил, что большинство россиян предпочитают лететь на Новый год в Объединенные Арабские Эмираты из-за их доступности и более низкой стоимости по сравнению с Таиландом. Также, востребованы новогодние программы в Турции, включающие в себя Стамбул и курортные зоны с бассейнами. Египет также занимает значимую позицию в списке популярных направлений.
Барзыкин отметил, что на туристическом рынке имеются экзотические предложения, такие как регулярные рейсы на Маврикий и Вьетнам, но они не представляют собой небольшие сегменты. Ближнее зарубежье, такое как Шри-Ланка и Индия, также привлекает туристов из-за более низких цен и более приемлемых климатических условий. Барзыкин также упомянул интерес к поездкам через Сочи в Абхазию, резервации которых превышают 60%, но отметил, что количество отелей в этом регионе ограничено. Кроме того, он упомянул рост интереса к поездкам в Белоруссию, Грузию, Армению и Казахстан различными видами транспорта.
Относительно цен на новогодний отдых Барзыкин предупредил о значительном повышении стоимости, отметив, что до второй половины декабря цены остаются в пределах 100 тысяч рублей, за исключением Таиланда, Вьетнама и дальних перелетов. Однако к Новому году цены увеличиваются в два раза, и только после 10 января они стабилизируются. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, спрос на новогодний отдых в текущем году превышает прошлогодний на 15-20% в сравнении с предыдущим годом.
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Барзыкин отметил, что на туристическом рынке имеются экзотические предложения, такие как регулярные рейсы на Маврикий и Вьетнам, но они не представляют собой небольшие сегменты. Ближнее зарубежье, такое как Шри-Ланка и Индия, также привлекает туристов из-за более низких цен и более приемлемых климатических условий. Барзыкин также упомянул интерес к поездкам через Сочи в Абхазию, резервации которых превышают 60%, но отметил, что количество отелей в этом регионе ограничено. Кроме того, он упомянул рост интереса к поездкам в Белоруссию, Грузию, Армению и Казахстан различными видами транспорта.
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